Sortir de la pornographie (suite)

Seulement 16% des mineurs échappent aux images pornographiques. Un esclavage qui touche de plus en plus de personnes et qui génère 40% du trafic Internet mondial. Comment s'en affranchir? Le cybersexe est souvent la source d'une division de la personnalité et aussi d'une perte du sentiment de joie. Pauline de Vaux, psychiatre addictologue, a collaboré à la rédaction de l'ouvrage "Sortir de la pornographie" (éd. L'Emmanuel).



DU DÉSIR AU BESOIN, UNE ADDICTION

Les patients de Pauline de Vaux trouvent dans la pornographie une façon de remplir leurs doutes, leur solitude, leurs fragilités. Chat à tonalité sexuelle, consultation d'images, sites de rencontre, webcam... Aujourd'hui, la pornographie ce n'est plus tellement des films mais surtout "des séquences d'images". Ce qui produit sur le cerveau des "chocs sensoriels", explique la psychiatre, qui "déclenchent des réactions en chaîne toxiques" et qui "obligent le cerveau à devenir tolérant au choc". On passe ainsi du désir au besoin.



PERTE DE LA JOIE

On pourrait croire qu'une source de plaisir rend joyeux. Or, "La perte de la joie est rapide" pour qui est addict à la pornographie. L'écart entre ce que l'on aimerait vivre et ce que l'on vit est tel que l'on vit dans une incohérence sans résoudre la question de la frustration. Les patients de Pauline de Vaux ont le sentiment de vivre une double vie, avec des conséquences sur les relations qu'ils entretiennent avec les autres. "Tout est sexualisé."

Émission enregistrée en novembre 2016