Soutien à l'Espace + du CHC de Liège

Tous les mardis à 11h00 et les dimanches à 23h00

En collaboration une fois par mois avec le Centre Hospitalier Chrétien (CHC) de Liège, nous vous proposons la présentation des activités du CHC avec des interviews des médecins et responsables divers. En collaboration, une fois par mois avec la Mutualité Chrétienne (MC), Philippe Cochinaux vous propose découvrir tous les services et toutes les facettes de la mutualité. Tous les 15 jours, Joëlle Iland et Franca Rizzo vous proposeront de découvrir différentes approches médicales, para-médicales et de développement personnel permettant d'améliorer le bien-être et la santé.