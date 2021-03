Temps de cerveau disponible

Que faisons du temps de disponibilité mentale qui nous a été octroyé par l'évolution de nos sociétés et par le développement des technologies ? Certains déplorent que notre attention se porte sur des thèses conspirationistes ou sur des plaisirs court-termistes au détriment d'un réel engagement à faire progresser les connaissances et la création culturelle. Qui en est responsable ? Dans son dernier essai, Apocalypse cognitive, Gérald Bronner nous aide à observer le moins naïvement possible nos addictions potentielles et ce qu'elles révèlent de notre humanité tout en nous invitant à de nouveaux usages du numérique et de notre attention...