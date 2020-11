On a tous besoin de liens

Ce dimanche, l’Église catholique célèbre pour la 4e fois, la Journée mondiale des pauvres, sur le thème : "Tends ta main au pauvre". "Une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare gît à la porte de notre maison, il ne pourra y avoir de justice ni de paix social", écrit le pape François. Quand on pense pauvreté, on pense d’abord à la dimension matérielle. Pourtant, la dimension relationnelle est tout aussi importante : c’est ce que nous montrent les témoignages de Jérôme, Brigitte et Olivier. Pour chacun d'eux, une "main tendue" a été synonyme de retour à la vie.

[Dossier] Dimanche 15 novembre, Journée mondiale des pauvres - Dimanche 15 novembre 2020, ce sera la 4e Journée mondiale des pauvres. Instituée par le pape François en 2017, elle a pour thème "Tends ta main au pauvre". À cette occasion, l'émission JE PENSE DONC J'AGIS est consacrée toute cette semaine à la place des plus pauvres dans notre société. Il est question d'écologie, d'accès à la culture, de la pandémie de Covid-19 et de la place des plus démunis dans l'Église.

Jérôme

Nous l’avions rencontré à Saint-Brieuc lors de la Journée du refus de la misère, en 2017. Jérôme nous racontait comment la main tendu de l’association Adalea, une association de solidarité des Côtes-d’Armor, l’avait aidé à reprendre vie.

Olivier

Un peu partout en France existent des groupes ecclésiaux de fraternité qui réunissent des personnes qui vivent ou ont vécu la pauvreté, la galère et d’autres qui font route avec eux. Certains de ces groupes existent depuis très longtemps, mais beaucoup sont nés dans la dynamique de Diaconia, un grand rassemblement organisé en 2013 à Lourdes. C’est le cas de la Fraternité de la beauté de Job, dont fait partie Olivier. Cette Fraternité est enracinée dans la spiritualité franciscaine, et tournée vers l’art. Olivier nous parle de l’expérience qui se vit au sein de ces groupes de fraternité.

Brigitte

Brigitte connaît elle aussi la pauvreté. Elle fait partie du groupe Le Pont à Paris. Nous l’avions rencontrée après le rassemblement Fratello qui avait réuni à Rome, en 2016, des centaines de personnes pauvres de toute l’Europe. Pour Brigitte, Fratello et la rencontre avec le pape François avaient sonné comme une reconnaissance pour elle et pour les plus pauvres.