Traverser la désespérance

Ni dépression, ni désespoir, la désespérance est une crise de sens, dont on peut guérir. Ce que montre Nicole Fabre dans "Voyage en désespérance" (éd. Cerf, 2011), un recueil de portraits qui témoigne d'un retour possible à la vie et à la joie après l'expérience de la désespérance.



La désespérance, c'est lorque "tout ce en quoi on a cru, ce qu'on a aimé, est mis en cause"

quand on a perdu l'amour

Nicole Fabre parle d'un voyage en désespérance qu'elle compare à la traversée d'un pays. Cela part souvent d'une blessure d'amour, lorsque l'on ne se sent plus aimé mais aussi lorsque l'on arrive plus à aimer. La perte de sa capacité à aimer, très déstabilisante, peut entraîner de violentes remises en cause de tout ce auquel on croyait et des changements de vie radicaux.



ni désespoir, Ni dépression

Le désespoir est un moment violent qui vous envahit, "c'est une bouffée", dit la psychanalyste ; la dépression est davantage une pathologie qui nécessite de vrais soins médicaux. Ce que Nicole Fabre appelle "désespérance" s'apparente davantage à une perte de sens progressive de ce en quoi on a cru. "Elle peut s'installer petit à petit, c'est une crise de sens profonde, tout ce en quoi on a cru, ce qu'on a aimé est mis en cause."



L'écoute au cœur de la guérison

"Dans l'écoute il y a nécessairement l'amour", nous dit Nicole Fabre. Écouter c'est aider mais pas de n'importe quelle manière ni n'importe quand. Le temps d'écoute doit être limité. La personne doit parler de sa perte de goût de vivre pour guérir "mais pas à tout bout de champ". Peu à peu la psychanalyste pousse ses patients sur le chemin de la guérison en retrouvant le goût de l'émerveillement sur des petites choses.

Émission d'archive diffusée en juin 2011