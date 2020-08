Un air de famille - 8 septembre 2020 à 12:15

Du lundi au vendredi à 11h27

Cette chronique s'adresse aux couples, aux familles ou aux personnes seules qui traversent des difficultés relationnelles et propose des pistes de réflexion et des repères pour les dépasser. Marie Ségolène BOIRON, Conseillère Conjugale et Familiale du Cabinet RAPHAEL dans la Drôme s'exprime au micro de Jean Marie Portero.