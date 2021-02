Violences sexuelles - de l'indignation au questionnement

La libération de la parole et les témoignages de violence sexuelle déclenchent une grande colère dans la population et interrogent aussi la question de la tolérance et notre rapport collectif à la violence. La philosophie, par la voix de Marc Crépon, et la psychanalyse, avec Clotilde Leguil, nous aident à passer de l'indignation individuelle au questionnement collectif.