Vivre l'incertitude et le manque en temps de confinement

Agir dans un temps incertain

Habitués comme nous le sommes à maîtriser le temps et à organiser les différents domaines de notre vie, comment faisons-nous face à l'incertitude en ce temps de confinement ? Alors que nous ne savons pas quand et comment le "déconfinement" se fera et que nous voyons notre espace se réduire, toutes ces limites auxquelles nous nous heurtons viennent nous déstabiliser en profondeur.

Annuler un voyage, reporter une cérémonie de mariage... L'épidémie de coronavirus nous impose de faire le deuil de certains projets. Comment vivre cette situation où nos projets sont "gelés" voire annulés ?

Pris dans une situation inédite, nous faisons face à de nombreux manques - impossibilité de voir ceux que nous aimons ou de jouir d'une liberté de mouvements et de déplacements - mais aussi à la peur de manquer. Peut-on donner du sens à cette expérience ?

Chaque soir pendant la durée du confinement, RCF vous donne la parole. Une heure de direct pour échanger, partager et témoigner autour de cette épreuve qui nous fragilise et nous rassemble. C'est aussi l'occasion d'évoquer les initiatives positives et de diffuser un message d'espérance.