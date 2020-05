Vocation et idéal (2) : la nécessité d'avoir un idéal

Le père jean-François Noël, curé d'Istres, Fos-sur-Mer et Saint-Mitre-les-Remparts dans le diocèse d'Aix et d'Arles, et psychanalyste à Aix-en-Provence, revient sur Dialogue RCF pour nous parler de vocation et d'idéal. Alors que le monde est ébranlé, comment trouver et entretenir nos idéaux ?