Xavier : toujours vivant !

POURQUOI PAS VOUS ?

Nous vous proposons de participer à ce podcast et d'enregistrer votre témoignage depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Pour cela, connectez-vous sur temoignage.rcf.fr et racontez-nous, en 1 minute 30, un moment où vous avez dû faire un choix de vie pour vous sentir plus vivant, un moment où vous avez favorisé la vie pour les autres et le monde.

Les plus beaux témoignages seront diffusés en podcast.