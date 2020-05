Yvan Paradisi, danse, communique et sois poète!

Nous empruntons l'itinéraire de vie d'Yvan Paradisi, un touche à tout au sourire contagieux et poète à ses heures.

Yvan PARADISI a été responsable du département Solidarité des Œuvres Pontificales Missionnaires de France(Lyon).

Après avoir terminé des études commerciales dans une Ecole de Commerce de Lyon, et après avoir suivi les cours de théologie à l’Université Catholique de Lyon (Institut d’études pastorales), il a été, de 1977 à 1983, directeur d’une société de production audiovisuelle catéchétique (Novacom) en lien étroit avec le Centre de recherche et communication (CREC-AVEX) dirigé par Pierre Babin.

Parallèlement, il écrit des pièces de théâtre d’expression symbolique chrétienne et témoigne dans de nombreuses universités françaises pendant 3 ans.

De 1983 à 1990, il est responsable national de la production vidéo, diaporama, radio, au sein du service audiovisuel des Œuvres Pontificales Missionnaires. A cette occasion, il réalise de nombreuses productions religieuses en visitant les églises locales qui dépendent de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples (Tanzanie, Papouasie Nouvelle-guinée, Corée du Sud, Philippines, etc.) et organise des sessions d’initiation à la communication auprès des agents pastoraux en France (catéchistes, animateurs missionnaires, religieux et religieuses).

Il a développé un réseau de radio (diffusion de cassettes) dans le monde francophone et assuré des émissions régulières avec Radio Vatican. De 1990 à 1995, il est responsable de la communication des OPM, notamment de la «journée missionnaire mondiale» d’octobre, instituée par le Pape Pie XI en 1926. Sous la responsabilité des Œuvres Pontificales Missionnaires, il organise un plan de communication (production d’affiches, de dépliants, de livrets pédagogiques, de banderoles, d’images, de dossiers de presse, d’émissions radio et TV, etc.…).

Cette communication rappelle aux catholiques (paroisses, mouvements et services de l’Eglise) l’indispensable nécessité de charité envers leurs frères et sœurs qui sont dans le besoin sur les 5 continents.

Il assure de 1990 à 2002 les cours de «management et communication en Eglise» au sein du Crec-Avex et organise des sessions de formation auprès des agents pastoraux missionnaires (congrégations missionnaires, etc.…) Avec Pierre Babin, il organise une formation à la communication auprès des 130 directeurs OPM réunis au Vatican en 1991.

De 1995 à 2006, il est responsable de la recherche de fonds (fund raising) pour l’ensemble des 4 Oeuvres Pontificales Missionnaires (Propagation de la Foi, Saint-Pierre Apôtre, Enfance Missionnaire et Union Pontificale Missionnaire), soit la gestion de 100 000 donateurs et le recrutement auprès de 1 500 000 prospects par an. Il participe à de nombreux colloques internationaux (1er congrès missionnaire mondial à Rome en 2001, congrès du fund raising à Amsterdam, etc.…), assure une formation à la recherche de fonds auprès des 130 directeurs OPM réunis en assemblée générale en 1996. Il est membre de l’Association Française des Fundraisers.

Yvan pratique aussi la biodanza, "la danse de la vie" une danse qui permet de communiquer autrement avec les autres.

Marié avec Evelyne (formatrice en catéchèse, conseillère conjugale), il est père de 3 enfants.