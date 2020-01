Qu'attendre d'un huissier ?

"Moins on les voit, mieux on se porte." C'est l'opinion générale quand on parle d'huissier de justice. Et pourtant, la profession ne se réduit pas au recouvrement d'impayés ou d'expulsion musclées. Elle a aussi un rôle de prévention et de médiation. Mais quand avoir recours à ses services ? A quel coût ? Les coulisses de cette profession, qui va évoluer en 2022, avec Me Valès, qui exerce à Toulouse depuis 25 ans.

( Pour en savoir plus: www.huissier-de-justice.fr. Egalement www.medicys.fr pour se faire accompagner en médiation)