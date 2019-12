Qu'attendre d'une crèche ?

Mieux accompagner l'enfant et ses parents du 4e mois de grossesse jusqu'à ses deux ans. C'est l'objectif du "Parcours des mille jours", dont le rapport sera présenté début janvier 2020. Et parmi les acteurs de ce plan, les crèches, qui ne sont pas seulement un mode de garde. Comment peuvent-elles favoriser l'éveil et la socialisation des touts petits ? En quoi peuvent-elles être aussi un lieu de ressources pour répondre aux interrogations des parents ? Etre également facteur d’insertion professionnelle et de réduction des inégalités ? Eclairage avec Auteuil Petite enfance, filiale de la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui s'est engagée depuis plus de 150 ans en faveur de la jeunesse en difficulté. Témoignages aussi d'éducateurs et de parents à la crèche "L'Arc en ciel" à Vaux-en-Velin, dans le Rhône.

( Pour en savoir plus: www.apprentis-auteuil.org)