Qu’est devenu le mythique interprète de Moïse dans Les Dix Commandements ?

Si on peut, au message fort : « Permettre de réveiller les consciences sur la beauté de notre planète et la nécessité aujourd'hui comme demain de la chérir et la préserver » (Daniel Lévi). En mai 2020, Daniel Lévi sort un single caritatif « Toi, Moi, Nous, Eux, Lui, V ous » entièrement dédié au personnel soignant et aux personnes en première ligne lors de la crise du coronavirus. Aidé par Liane Foly Daniel Lévi réunira pour le clip de ce titre plus de 180 artistes et personnalités, dont Ary Abittan, Gad Elmaleh, Sylvie Testud, Lou Gala, Gérard Darmon et Marie-Claude Pietragalla. Tous les bénéfices de cette opération sont reversés à la fondation « Hôpitaux de France, hôpitaux de Paris » et à la fondation « Ambroise Paré de Marseille ».