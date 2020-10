Quand la colère rend votre enfant méconnaissable..

C’est vrai que la colère des enfants peut les rendre méconnaissables et que nous pouvons nous sentir parfois impuissants face à l’intensité de certaines d’entre elles. Il faut savoir que ces pics émotionnels sont des passages obligés pour que l’enfant réalise que ses désirs ne peuvent pas toujours être satisfaits . Que la REALITE est là, incontournable et imparable. C’est le fameux « principe de réalité » dont a parlé Freud qui s’oppose au « principe de plaisir » où tout est possible et sans retenue aucune. La vie n’est faite que d’étapes qui nous le font comprendre. On ne peut pas faire que ce qu’on veut. La frustration est inévitable. Quand l’enfant fait sa colère il entre dans une phase d’immense angoisse, celle de réaliser qu’en face de lui il y a un interdit qui l’empêche de passer. Cela lui est insupportable, persuadée qu’il est encore d’être le roi du monde. Et il fait tout pour « briser » le passage. Il faut comprendre cela car la colère n’est pas un simple caprice, mais le seul moyen d’exprimer son intense angoisse, celle de ne plus pouvoir utiliser SA TOUTE PUISSANCE.

Pourtant la FERMETE est indispensable. Seul moyen de l’aider à dépasser ce stade délicat. Seul moyen de l’aider à accepter l’interdit.

PETITS MOYENS : Une fois la crise passée (si c’est un tout petit qui risque de se blesser, il est bon de le CONTENIR dans nos bras pour l’en protéger), sans s’en laisser trop impressionner, quelques mots sont bons à dire quand la vague est redescendue : « ça a dû être dur pour toi. Je comprends comme c’est difficile de ne pas avoir obtenu ce que tu voulais. Essayons de retrouver le calme.. Mais c’est ainsi. Je(ou nous) ne changerai pas d’avis et ce que je t’ai dit tout à l’heure n’a pas changé. C’est ainsi. »

En alliant le sentiment d’avoir été compris dans son angoisse mais aussi d’avoir face à lui un tuteur solide et ayant maintenu l’ordre ou l’interdit donné, vous donnerez plus de chance à votre enfant de dépasser cette phase de maturation.