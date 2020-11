Quand la petite histoire rejoint la Grande !!!

"ça bouge ici !!!" reçoit Roberte Lentsch qui nous parle des monuments aux morts du Vaucluse et d'ailleurs.

Puis on recevra Rose Moulin de la petite ferme de Rose à Mazan, ce sera ensuite le tour d'Emma Daumas de nous présenter son nouveau titre. Sylvie Franco, sophrologue vient nous donner quelques astuces pendant le confinement et Jean Noël nous parle de sa box escape game.

Car "ça bouge ici !!!"