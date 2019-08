Quand la photo devient tableau avec Jean-Jacques Helwig

Jean-Jacques Helwig est un chercheur. Professionnellement, il a dirigé un centre de recherche à l'INSERM ; parallèlement, passionné de photos, il a peu à peu investi la création à partir de la photocomposition pour réaliser des tableaux étonnants qui intriguent l'oeil et la raison.

Jean-Jacques Helwig dans sa rencontre avec Marc Larchet révèle les différentes étapes de sa création, passionnant.

Voici comment il se présente :

"J'ai un père un père dessinateur architecte dont le graphisme des plans et des projections en perspectives qu’il a réalisé m’ont imprégné.

Une formation universitaire m’a conduit à un doctorat d’état de sciences biologiques et aux métiers de la recherche au sein de l’INSERM. Le métier de chercheur est une quête permanente d’idées nouvelles et donc de créativité. Cette quête est au cœur du métier de chercheur et il est possible qu’elle prédispose à une activité artistique.

Un goût précoce pour la photographie, une passion qui m’a toujours habité à tous les moments de la vie familiale ou professionnelle, pendant mes loisirs, mes voyages (Europe, USA, Canada, Japon …) et autres… Une prise de conscience de la nature artistique de cette activité, malheureusement trop tardive, provoquée par les réactions de mon entourage alors qu’elle évoluait de façon spontanée et instinctive.

Comment la création habite mon quotidien

Une passion quasi-addictive qui m’anime en permanence et qui occupe ma vie de retraité à temps plein depuis huit années, entre prises de vue et atelier. De la photographie pure j’ai évolué vers la photocomposition à laquelle se sont ajoutés les outils du numérique et du plasticien.

Pourquoi ?

La prise de vue est motivée par l’émotion que vous transmet votre environnement. Cette émotion je ne la retrouvais pas complètement dans mes images. Pour l’exacerber je me suis tourné vers la photocomposition et depuis une vingtaine d’années vers la photographie dite plasticienne pour laisser une part d’interprétation et d’expression plus grande à celui qui tient l’appareil photo. En quelques sortes tenir l’appareil photo comme un pinceau…

Le regard interpellé et curieux du public sur mes tableaux m’a probablement beaucoup encouragé dans ma démarche.

Ma spiritualité, guidée par la Raison, consiste à se poser des questions d’ordre philosophiques tout en admettant le mystère du temps et de la conscience".