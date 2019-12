Quand le lien maternel a du mal à se construire

Ressentir un amour immédiat lorsque bébé vient au monde ?

Pas toujours aussi évident. Indifférence, hostilité, épuisement. Autant de sentiments qui vont au delà du fameux "baby blues" et qui peuvent se muer en véritable souffrance. Pourquoi cette "panne affective" ? Quelles conséquences pour le nourisson ? Comment répèrer les signes d'alerte ? Et comment repartir ensemble sur le même chemin ? Des éléments de réponse avec "Maman blues", association qui propose partage de témoignages et accompagnement. L'éclairage aussi de Françoise Guérin, psychologue clinicienne et auteure de "Maternité", le récit dérangeant d'une jeune maman qui n'arrive pas à le devenir ...

(Pour en savoir plus: http://www.lenfantetlavie.fr Egalement, le site de la difficulté maternelle: http://www.maman-blues.fr)