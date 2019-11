Quand les animaux causent des troubles du voisinage !

Qui n'a pas entendu parler du cas récent du coq Marcel?

Sur l'île d'Oléron, des voisins saisonniers se sont plaints des chants matinaux de l'animal et ont voulu le faire taire.

Malheureusement pour eux, l'affaire qui s'est terminé au tribunal n'a pas penché en leur faveur.

C'est ce problème que nous abordons aujourd'hui avec Maître Buffet, avocat au barreau d'Angers, spécialiste en droit immobilier et en droit public.

Maître Buffet répond à une question simple:

dans quel cas peut on obtenir satisfaction en justice si on se plaint de telles nuisances ?