Quand un prix nobel se trouve face à la guerre

Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, jour habituellement choisi pour la cérémonie de remise officielle des prix Nobel, car jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Il y a tout juste un an, il était décerné à Abiy Ahmed. Il est possible que ce nom ne vous dise rien, et pourtant, il est revenu au cœur d'une actualité tragique en ce mois de décembre.