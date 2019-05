Quartier général: le festival des jeunes engagés en Europe

Pour beaucoup de jeunes, l’Europe est aujourd’hui une entité complexe, lointaine. Une méconnaissance qui entraîne parfois une défiance vis-à-vis des institutions européennes, et de leur fonctionnement. Pourtant, plusieurs associations universitaires tentent d’inverser la tendance, à quelques semaines des élections européennes.

Illustration avec les jeunes du festival Quartier général, qui revendiquent une action commune européenne, et une Europe culturelle, sociale et écologique, qui aille plus loin que le simple programme d’échanges Erasmus. Reportage de Véronique Macary.

Avec le soutien de la Fondation Hippocrène