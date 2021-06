Que faire si vous avez été cambriolé ?

La semaine dernière dans cette chronique "sécurité prévention" on vous donnait quelques conseils pour éviter de se faire cambrioler. Malheureusement si vous en avez été victime, on vous explique que faut-il faire. Dans notre département, la police a compté 1 500 cambriolages en 2018. Dont plus de la moitié concernaient des habitations. Cyril Cass, commandant de police au commissariat d'Angers, répond aux questions de Naïla Derroisné