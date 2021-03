Les salles de cinéma ont été fermées pour la première fois il y a un an. Un an de difficulté pour faire vivre le 7ème art. Des films reportés, annulés. Des plateformes de streaming naissent et rentrent dans les foyers. Une question : Quel avenir pour le cinéma après une année de crise sanitaire ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer pendant une heure avec nos trois invités.