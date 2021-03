" Quel Produit " : la nouvelle appli pour décrypter les étiquettes

Chasser les substances nocives ou indésirables de son quotidien. C'est l'objectif de l'application mobile " Quel produit " proposée par l'UFC Que Choisir. Gratuite et indépendante, elle permet de décrypter la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers. Plus de précisions avec Pascale Besnard de l'UFC Que Choisir de la Sarthe, elle est au micro de Françoise Grimard.