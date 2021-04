Quelle agriculture pour un monde durable ?

Quand on parle d’agriculture durable, de quoi parle-t-on?

L’agriculture durable est l’application à l’agriculture des principes du développement durable : c’est-à-dire un développement qui réponde aux exigences présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Concrètement, le développement durable est une façon d’organiser la société de manière à lui permettre d’exister sur le long terme.

Bien sûr, cela implique de prendre en compte à la fois les impératifs présents mais aussi ceux du futur, comme la préservation de l’environnement et des ressources naturelles mais aussi l’équité sociale et économique.



Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Emmanuel de Montbron, agriculteur et sylviculteur à Captieux dans le sud Gironde.