Quelles solutions pour les personnes âgées en été ?

Monrainvilliers, en région parisienne, Damgan en Bretagne. Et bientôt Nantes. Trois destinations détente pour Marie-Noëlle, grâce aux Petits Frères des Pauvres. Depuis ses origines, l'association propose des séjours vacances aux personnes âgées isolées, suivies pendant l'année. C'est l'une des pistes pour rompre l'isolement en été. Mais ce n'est pas la seule. Petit tour d'horizon des initiatives avec François Auffrey, adjoint chargé du soutien bénévoles et salariés à la Métropole de Lyon.

Témoignage aussi d'Agnès, bénévole accompagnatrice à Vaulx en Velin. Des solutions également pour les proches s'occupant de parents devenus dépendants, avec Florence Leduc, présidente de l'association Française des Aidants.

(Pour en savoir plus : www.petitsfreresdespauvres.fr. Egalement www.aidants.fr)