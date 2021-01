Quelques nuances de grâce : l'actrice et poétesse Grace de Capitani se confie !

De nationalité Italienne, née à Bruxelles, Grâce de Capitani embrasse le théâtre comme une révélation, avec la détermination simple et évidente des personnes passionnées et qui se dit "pourquoi pas moi ?": À partir de là, tout s'enchaîne très vite, depuis les cours de comédie du théâtre Royal des Galeries, où elle sera rapidement repérée.

A 17 ans, elle joue durant trois années six pièces par saisons : J. Anouilh, E.Bourdet, A.Tchekhov, W.Shakespeare, H.de Montherlant, F.Dorin, F.Marceau, elle s’aiguise avec les plus grands auteurs. Dès lors, elle décide de gagner Paris et de tenter la classe libre du Cour Florent avec pour professeurs François Florent et Francis Huster. Claude Zidi l'engage pour un double premier rôle féminin avec les jumelles dans "Les sous-doués en vacances". Grâce de Capitani a une personnalité détonante, celle d'une femme multi facettes : Du rôle le plus conformiste, en styliste de mode ou directrice d'hôtel aux plus fantasques, lorsqu'elle incarne une espionne, ou une bourgeoise adultère. De la Call- Girl à Jeanne d'Arc en passant par la mère adoptive ou la tenancière d'un Casino, on y croit toujours. Jusqu'à l'horrible mégère sous la direction de Jean Pierre Mocky dans "le cabanon rose" notamment;

Elle est actuellement en tournée pour le Bourreau des coeurs, une comédie brulante d’actualité: Un producteur mégalo (Richard Taxy) veut révolutionner la téléréalité en concevant un programme basé sur les relations sentimentales des plus de 50 ans…Pour épicer le tout, il introduit dans son casting un jet-setter (Massimo Gargia), ex-gigolo et bourreau des cœurs, qui va semer le désordre et la zizanie parmi les participants (dont Grace de Capitani) de l’émission ; des situations improbables et quiproquos en tout genre chambouleront complètement le projet initial de ce drôle d’oiseau.