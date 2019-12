Quels livres jeunesse choisir à Noël?

Contrairement aux idées reçues, les enfants aiment lire...pour peu qu'on leur montre l'exemple. Mais les goûts ont bien changé depuis votre enfance. Comment s'y retrouver dans l'avalanche de titres et sortir un peu de sentiers battus, tout en proposant aussi une petite note religieuse à l'occasion de Noël . On parcourt les rayons avec deux libraires de la Procure à Lyon.

( Pour en savoir plus : www.laprocure.com)

Notre sélection en fonction de l'âge:

0 à 3 ans: "Ma première histoire de Noël". livre sonore aux éditions Mame (9,95 €) / "Jules et le Renard" . Une belle histoire d'amitié de Joe Todd-Stanton Edition Ecole des loisirs (12,20 €)

4 à 6 ans: "Petit hérisson et l'aventure de Noël" de Christina Butler aux éditions Milan Jeunesse (12,50 €) / "Ecoute les oiseaux" de Maxime Zucca aux éditions Albin Michel (19,90 €). un livre sonore inter actif avec application à télécharger sur smartphone.

7- 9 ans: "La folle aventure de la famille de St Arthur: attachez vos ceintures" de Paul Beaupère aux éditions Mame (10 €)/ "Mène ton enquète" série de Charlotte Grossetête aux éditions Mame (14,90 €) / "Le bonhomme de neige" de Michael Morpurgo aux éditions Gallimard Jeunesse (12,50 €)

10-12 ans: "Norman n'a pas de super-pouvoirs" de Kamel Benaouda aux éditions Gallimard Jeunesse (14,50 €) / "Les Loups" série fantastique de Loïc Le Borgne aux éditions Mame (14,90 € le tome)

Plus de 13 ans: "Cogito" de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont (19,90 €)/ "Frathello" de François Garagnon et Frère Daniel Marie aux éditions Monte Cristo (28 €)