Quels sont les bons ingrédients d'une orientation réussie ? avec l'IFF Europe

Connaissance de soi, expériences terrain, engagement solidaire et recherche de sens dans sa vie professionnelle : voici quelques ingrédients que proposent les parcours de l'Iff Europe, institut d'études supérieures en orientation et humanitaire, implanté à Angers. Rencontre avec des formateurs et anciens étudiants... ils témoignent des fruits d'une orientation basée sur l'écoute et la découverte des talents.