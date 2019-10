Quels sports pour diminuer les risques de perte d'autonomie, de chutes...?

Si des précautions sont à prendre avant de commencer la pratique d’un sport, les études montrent que faire de l’exercice permet de prévenir les conséquences des chutes et de diminuer les risques de perte d’autonomie.

Calmes ou plus dynamiques, certains sports sont particulièrement adaptés aux personnes âgées.

À partir de 50 ans, la masse musculaire et la force diminuent de 40 à 50% selon les personnes. Avec l’âge, l’essoufflement est aussi plus important, la prise de poids n’est pas rare et l’équilibre est de plus en plus fragile. La capacité des seniors à conserver une vie autonome est diminuée, les risques de chutes plus fréquents.

Rester inactif représente alors un danger à partir d’un certain âge. Un Français sur deux âgé entre 55 et 64 ans pratique une activité physique. Le sport n’est pas réservé qu’aux jeunes, il est même vivement recommandé aux seniors. Tour d’horizon et conseils sur les pratiques sportives adaptées aux seniors.