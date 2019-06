Quernons : de la dureté de l'ardoise à la douceur du chocolat...

Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une entreprise

membre du label Produit en Anjou. Aujourd'hui, il s'agit de La Maison du Quernon d''Ardoise qui produit les fameuses ardoises en nougatine et chocolat, à Saint-Léger-des-Bois. Leur histoire est aussi riche que son chocolat, puisqu'en 1966, René Maillot se lance dans leur fabrication en s'inspirant des ardoisières d'Angers et de Trélazé.Aujourd'hui, 35 tonnes de ce chocolat qui sont produits chaque année, soit 4,57 millions de quernons. Réputés jusqu'au Japon, on les retrouve aujourd'hui dans le monde entier. Romain Wirtz, président et copropriétaire de la Maison nous confie le secret de la fabrication de ces petits chocolat bleus angevin.