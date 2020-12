Questions/Réponses : Parcelle enclavée / Écoulement naturel des eaux

Question 1 : J’envisage d’acheter un terrain à bâtir d’un peu plus de 500m2 à un propriétaire qui a sa maison personnelle sur une parcelle de plus de 1.500m2 et qui vend, après division le fond de sa parcelle. Depuis la rue, on ne peut accéder à cette parcelle qu’en passant sur le côté de la maison du vendeur où il y a suffisamment de place à droite et gauche de sa maison. Avant d’aller plus loin dans la négociation j’aimerais savoir quels sont mes droits pour accéder durablement à cette parcelle qui se retrouvera enclavée du fait de cette vente ? Quelles précautions me recommander vous ?



Question 2 : Ma maison est située en contrebas dans le village et mon voisin vient de goudronner sa cours de ferme qui est le légère pente en direction de mon terrain. Dans le passé, quand il y avait de fortes pluies l’eau s’écoulait en passant sur ma propriété dans un caniveau qui assurait un écoulement normal. Mais depuis que la cour a été goudronnée quand il a de fortes pluies, l’eau arrive plus vite et en grande quantité ce qui fait que le caniveau déborde et que mon sous-sol est inondé. Mon voisin me dit qu’il n’y est pour rien et qu’il s’agit d’un écoulement naturel des eaux auquel je dois me soumettre… Est-il dans son droit ? Et si non que puis-je faire ?