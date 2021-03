Qui est Olivier Villa ?

Il part en tournée dans la campagne refusant de profiter de la médiatisation de son père. En 2009, il accepte cependant de se rapprocher de son père et passe dans Les années bonheurCe qui l'entraine dans ses débuts d’animateur sur France 2 en présentant Le grenier de Sébastien.

Début 2011 Olivier a l’idée de monter un spectacle dans de petites salles rurales, d’où le nom Villa villages tour : Entre one-man-show et chansons populaires, Le Villa Villages Tour propose un moment plein d'entrain et de bonne humeur, qui ne s'arrête que dans les villages et villes de moins de 15.000 habitants. C’est une tournée de spectacles qui consiste à se donner en concert avec d’autres artistes comme Laurent Chatry (imitateur) et Wazoo (Folk auvergnat) ou des personnalités plus anciennes comme récemment Sabine Paturel ou encore Plastic Bertrand. Et depuis peu, il fait de la reprise de chanson française .