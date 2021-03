A quoi faire attention quand on reprend sa moto au sortir de l'hiver ?

Avec le retour du printemps, les motards reprennent le guidon. Mais attention, certains n'ont pas roulé depuis plusieurs mois et n'ont plus l'habitude de conduire leur engin. Face à eux, les automobilistes non plus ne sont plus habitués à voir des motos sur la route. Jean-Marie Asselin, chargé de mission deux-roues motorisés au Département de Maine-et-Loire, donne quelques conseils aux motards avant de reprendre la route, à commencer par vérifier l'état de sa moto.