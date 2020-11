Radio don : la place de l'écologie sur RCF

Des chroniques sur l’écologie

RCF s’engage sur le sujet crucial de l’écologie et diffuse de multiples chroniques qui mettent en lumière des initiatives existantes, des conseils et projets à venir. L’urgence écologique est un fait avéré et scientifique, et tient donc une importance cruciale sur la scène médiatique. L’écologie passe par différentes actions, comme se délester du superflu, mieux consommer, se libérer du diktat de la consommation tout en construisant un meilleur avenir.



Une vision équilibrée

"La meilleure façon de parler de l’écologie au grand public est de ne pas être catastrophiste ou trop optimiste ni solutionniste car ce n’est pas réaliste." explique Lucile Schmid, chroniqueuse bénévole. L'information est néanmoins essentielle, notamment l’interactivité qui permet de donner la parole aux auditeurs et les replacer en tant que principaux acteurs d’un changement. L’écologie est un terme large populaire et non réservé à une minorité élitiste selon Adrien Louandre qui explique ainsi "le rôle médiatique et sa mixité de discours est d’informer et de conseiller le public tout en se mettant à sa place, sans le juger ni en tenant un discours d’écologie punitive".



Soutenir RCF

La radio est un excellent format pour aborder des sujets particulièrement préoccupants et qui permet la réflexion telle que l’écologie, car elle amène les auditeurs à prendre conscience du poids et de l’impact des mots choisis. RCF possède également une crédibilité supplémentaire sur le sujet en ayant pour engagement de ne pas diffuser de contenu publicitaire, engagement en cohérence avec ses valeurs, comme l’explique Olivier Tonnelier : "cette indépendance vis-à-vis des annonceurs participe au respect de ce discours et à la liberté d’expression, et on peut déduire légitimement qu’on est moins sous influence qu’avec d’autres médias mais la rançon de ce parti pris est le soutien financier des auditeurs". Vous pouvez soutenir RCF en faisant un don sur http://www.rcf.fr, en appelant la plateforme téléphonique au 0 810 333 777 (6ct/m) ou en adressant un chèque à l’ordre RCF Solidarité 69321 Lyon cedex 05.