Recalcul des droits de donation et validité d'un congé pour vente d'un logement

Question 1 : En septembre 2003 mon père qui était âgé de 71 ans m’a donné en nue-propriété un immeuble important qui était un bien propre pour lui. A cette époque-là la nue- propriété était estimée à 9/10 ème de la valeur pleine propriété et c’est mon père qui a payé les droits de donation… Mon père est décédé en novembre dernier et l’usufruit qu’il s’était réservé revient à ma mère qui est âgée de 75 ans et cet usufruit est aujourd’hui fiscalement valorisé à 3/10 ème puisque le barème a changé. Cette situation fait que les droits de donation ont été payés sur 90% de la valeur pleine propriété en 2003 alors qu’en fait au décès de mon père cette nue-propriété ne vaut plus que 70% de la pleine propriété… Est-ce que je suis en droit de demander un remboursement des droits de donation qui été payés à tort sur 20% de la valeur de la nue-propriété ?



Question 2 : Je suis locataire de mon appartement et le bail que j’ai signé il y a près de 20 ans porte sur l’appartement lui-même et sur une cave et un garage … Je viens de recevoir un congé de la part du propriétaire qui précise seulement qu’il vend l’appartement sans mentionner qu’il vend aussi la cave et le garage… Est-ce que c’est juridiquement valable ?