Redécouvrir les sanctuaires mariaux

"Ils sont comme des oasis qui surgissent dans le désert pour offrir de l'eau et de l'ombre". C'est ainsi que le Pape Jean-Paul II comparait les sanctuaires mariaux. Des lieux de ressourcement particulièrement nombreux en France, de la Cathédrale au simple oratoire. A l'origine, on compte souvent des apparitions de la Vierge Marie. Mais pas seulement. Il y a aussi ces images ou ces statues cachées, qui reviennent obstinément sur l'endroit de leurs découvertes ! Autant d'anecdotes recencées dans ce "guide des sanctuaires mariaux" de plus de 600 pages et réalisé par Mgr Le Tourneau.. Gros plan aussi dans cette émission sur trois sanctuaires emblématiques à leur façon, Notre Dame de Boulogne dans le Pas de Calais, Notre Dame de Garaison , dans les Hautes-Pyrénées et Notre Dame des Trois épis, dans le Haut-Rhin.