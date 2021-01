Réédition du livre culte de la pâtisserie

A l’occasion du centenaire de Gaston Lenôtre, les éditions Flammarion ont réédité le livre culte de la pâtisserie. Un bel ouvrage de 416 pages, avec près de 200 recettes fabuleuses et gourmandes, pour maîtriser l’art de la pâtisserie, que nous propose cette semaine Brigitte Tessier de la Fnac du Mans.



Tout comme, " Gastronogeek 2 Le Retour " , un livre de Thibaud Villanova, qui comme son premier volume, propose toujours plein de bonnes recettes inspirées de la pop-culture. Et " Terrines, rillettes, saucisses & pâtés croûte " de Gilles et Nicolas Vérot, ou comment faire sa charcuterie maison en toute simplicité.



Trois très beaux livres à découvrir cette semaine dans Déjeunettes et Popottes, au micro de chef Grafitti.