Refaire danser les fleurs, le nouvel album de Julie Zenatti

Julie Zenatti naît le 5 février 1981 à Paris. Tout a commencé par une histoire de voisinage, frappe à la porte , une certaine Daniel Molko, qui entend chanter du soir au matin. Alors qu'elle n'a que douze ans, Julie Zenatti signe son premier contrat d’artiste, elle fait ainsi la rencontre de Lenny Kravitz mais ne se sent pas prête. À 17 ans, elle rencontre Luc Plamondon recherchant une chanteuse pour le rôle de Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998-2000). Puis c'est celui d'Esméralda qui lui est confié, en remplacement d'Hélène Ségara de septembre 1999 à février 2000. La carrière de Julie Zenatti est lancée.



À la fin de l'année 2000, Julie Zenatti est prête pour dévoiler son premier album, Fragile Son registre de voix étendu et son éclectisme musical embrassant la pop (le hit « Si je m'en sors »), le rap (« Le couloir de la vie » avec Passi) et la soul, séduisent un large public. Elle fait son entrée dans les restos du coeur et c’est en 2007 avec La Boîte de Pandore, qu'elle s'éloigne de la variété pour laisser place à des rythmes plus urbains avec les participations de MC Solaar, Chill et Shurik'N (IAM). Julie écrit pour Chimene Badi, Gregory Lemarchal et Patrick Fiori



En mars 2010 sort son nouvel dédié et inspiré par l’opéra, plus précisément de « Plus de Diva » , disque symphonique et sophistiqué enregistré avec le pianiste Eric Le Sage, et la chanson « Appelez-moi Maria », en hommage à la cantatrice Maria Callas, sur l’air de la Wally .L’album s'accompagne d'un court-métrage signe Julien Bloch intitulé À la recherche de la diva , avec Nicolas Bedos et Sarah Forestier.



En 2017, julie met en place le projet multi-artistes “Méditerranéennes - Ici ou là-bas” Des titres issus de la culture méditerranéenne qu’elle réécrit et revisite avec Chimène Badi, Elisa Tovati, Claudio capeo, Nawel benkraiem, Slimane, Enrico Macias notamment. Hommage à l’héritage culturel et familial cet album est un flot de tolérance , d’humanité et de mixité, à l’image de la France dans laquelle Julie et les autres ont grandi.

Dans Refaire danser les fleurs Julie c’est une amie, une grande sœur qui soulage, qui raconte, avec tendresse, humour et sincérité, les grands et les petits bonheurs, les petites et moins petites peines, comme un chocolat chaud, un pull en mohair, elle nous fait du bien.