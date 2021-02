Refuser cette culture de mort

Ce matin, c’est la colère qui me monte au nez comme une moutarde forte.

Comment, à l’heure de cette pandémie où la priorité est mise de tous côtés pour préserver la vie des plus âgés, des plus malades,

Comment ose-t-on acheter une pleine page dans le Figaro pour publier une lettre ouverte appelant le Président Macron à légaliser l’euthanasie ? Comment certains osent-ils profiter de ce moment de grande faiblesse de notre pays pour promouvoir leur culture de mort ?

Une tribune infâme signée de l‘ADMD, l’association pour le droit de mourir dans la dignité.