Regard Plus - 11 janvier 2021 à 12:15

Jean-Bernard Hyvernat

Trésorier de RCF Pays de l'Ain, Jean-Bernard Hyvernat a été directeur administratif et financier du groupe HCR (Hebdomadaires Catholiques Régionaux). A l’antenne, il participe aux chroniques "Regard plus" et "Parfums d’enfance" et anime certains samedi matin. Il a par ailleurs de nombreux engagements pastoraux de secteur.