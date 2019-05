"Regard santé" en mai

L'organisation de la médecine et des études médicales, un monde complexe à découvrir ce mois-ci avec Dominique Jaubert.

L'organisation de la santé et de sa prise en charge fait actuellement l'objet de nombreux débats et de réformes, pour tenter de pallier aux "déserts médicaux". Une situation qui vient d'une longue histoire de la médecine en France. Pour mieux en comprendre les enjeux et les perspectives, Dominique Jaubert aborde trois aspects en ce mois de mai dans "Regard santé" :

Samedi 4 mai : La fin du "numerus clausus" et la réorganisation des études médicales avec Pierre Dubus, doyen de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Médicales à l'Université de Bordeaux

avec Pierre Dubus, doyen de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Médicales à l'Université de Bordeaux Samedi 11 mai : Le conseil de l’ordre des médecins, la démographie médicale et les déserts médicaux avec Fabrice Broucas, président du Conseil départemental de Gironde de l'Ordre des Médecins

avec Fabrice Broucas, président du Conseil départemental de Gironde de l'Ordre des Médecins Mercredi 22 mai, rediffusion le 25 mai : L’histoire des hôpitaux de Bordeaux avec Jean-Paul Emeriau

Le Mercredi 15 mai (rediffusion le 18 mai) sera abordé un cancer méconnu mais relativement fréquent de la moelle osseuse : le myélome, avec Olivier Fitoussi, oncologue.

"Regard santé" animé par Dominique Jaubert est diffusé sur RCF Bordeaux chaque mercredi à 11h30 (sauf jours fériés), rediffusé le samedi suivant à 11h, puis disponible en écoute différée ci-dessous ou à partir de la page Internet de l'émission.