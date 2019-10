Regard sur la préservation de la biodiversité animale (R)

L'élevage des poussins, l'extinction des abeilles, les parcs naturels et les zoos... Aujourd'hui dans cette rediffusion d'une émission Ox-Jeunes enregistrée en juillet 2018, Antoine et Anthony dressent une état des lieux alarmant de la biodiversité côté faune et flore. Ils partagent également leur regard sur les moyens de la préserver tout en repectant un maximum la condition animale.