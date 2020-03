Relation jeunes-entreprises : un projet à 4 mains

Réunis par le prochain forum des jobs d'été et de l'apprentissage, Olivier Chanteloup et Magali Amrani partagent leurs motivations et leurs expérences pour faciliter l'intégration des jeunes en entreprises.

Le premier, chargé de mission à la Maison de l'Emploi, anime la mise en relation, via la plateforme objectifapprentistage.fr et lors du forum annuel qui se tiendra cette année le 1er avril, de 13 h à 18 h au CRIJ (Orléans)

La seconde, référente départementale de la fédération nationale des services aux particuliers et dirigeante de l'entreprise d'aide à domicile "au Pays des Vermeilles), recrute et forme depuis un an des apprenti-e-s motivées par le soin à la personne, métier très recherché sur un marché en tension.