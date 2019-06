Rencontre avec... Cloé Kessler

Il s’agit d’une initiative Haute en couleur portée par le SPRAY CLUB.

L’action de Spray club se concentre sur l’organisation d’événements de peinture urbaine sur un mur de soutènement de voies ferrées appartenant à la SNCF et situé rue de Sarrelouis à Strasbourg.

Cette action nommée le MUR Strasbourg a été inaugurée en juillet 2015 par Kashink (artiste parisienne très présente sur la scène d’art urbain internationale).

Le MUR Strasbourg est un projet artistique et culturel qui promeut l’art urbain en présentant les multiples facettes de ce mouvement artistique, en perpétuelle évolution.

En effet, de manière régulière, des artistes investissent ce mur par une œuvre originale. Il s’agit d’œuvres éphémères selon le principe d’un artiste recouvrant l’autre. Acryliques, encres, aérosols les modes d’intervention sont libres et multiples.

En s’implantant dans la rue, ce projet fait voler en éclats les barrières symboliques qui séparent le public de l’art. Le MUR Strasbourg est à la fois un projet de production artistique et de médiation culturelle, en faveur de l’art urbain et de son développement dans la ville et le territoire.

L’art urbain est une expression artistique qui permet de renouveler le regard que chacun porte sur la ville et d’offrir de nouvelles perspectives.

Chaque performance organisée est l’occasion de découvrir une production inédite, une part du présent qui contribuera à l’avènement de nouvelles formes d’expression en résonance avec un quartier.