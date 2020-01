Rencontre avec Eric Husser

Que diriez-vous de déguster un cocktail et d’exécuter quelques pas de danse ? Après plusieurs mois de travaux c’est possible dans le nouveau bar “le HOOP” à Strasbourg. A la tête de cette initiative, mon invité du jour Éric Husser. “Le HOOP” un lieu de détente où Strasbourgeoises et Strasbourgeois peuvent se retrouver pour décompresser après le boulot dans une ambiance chaleureuse et conviviale.