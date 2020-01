Rencontre avec Estelle Fraass et la fête des cultures

Aujourd’hui, mon invitée est Estelle Fraass. Elle vient nous parler vient de la Fête des Cultures et de l'association PasSages dont elle est la vice-présidente.



L'association a pour but de développer des lieux de convivialité et de rencontres sur la ville de Bischheim. PasSages lutte contre toutes les formes de racisme, de xénophobie et de discriminations.

Elle mène l'action respect auprès des élèves de CM1-CM2 de Bischheim (éducation à la citoyenneté), organise notamment chaque année la Fête des cultures ou Femmes actrices de vie, et est à l'initiative de l’action multipartenariale Oran-Strasbourg qui se déploie sur plusieurs années (résidences photographiques, expositions, rencontres, voyage culturel)...