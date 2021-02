Rencontre avec Frédérick Arno

Après avoir été producteur et organisateur de nombreux spectacles liés à la chanson et au music-hall, Frédérick se lance dans une seconde carrière de chanteur compositeur. En 2015, il mène à bien le projet de la construction du cabaret l'Elégance, installé à Renaison, un des plus importants cabarets de province qui a accueilli plus de 100 000 spectateurs en moins de 5 ans. Pendant le confinement, à l'occasion d'une longue pause dans sa vie trépidante de directeur du cabaret Elégance, il écrit un nouvel album et nous offre une chanson : " Je bois à la vie ". Une chanson à l'image de Frédérick, profonde et chaleureuse, que vous allez très vite fredonner. Il lance ainsi son album " Je vis dehors ".

Une réalisation de Jean-Marc Chazot et de Jean-Claude Duverger