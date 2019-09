Rencontre avec... Frère Rémy-Michel

Le frère Rémy-Michel à rejoint l'ordre des Dominicains il y a un an, et samedi prochain il va faire profession simple. Il revient sur son parcours.



"À 25 ans, Rémy-Michel a un parcours riche et athypique. Après 5 années d'études en communication à Paris au CELSA en Sorbonne, il a décidé de rejoindre l'ordre des Dominicains.

Partez à la decouverte de cette belle personne et de son choix de vie qu'il nous partage avec joie au micro de RCF Alsace."