Il est le directeur de la cuisine centrale de Poivre et Sel et Bout’choux, un traiteur spécialisé pour les petits enfants et les personnes âgées.

Pendant la période des fêtes, ils ont mis en place “Les repas étoilés”, pour les petits et les retraités, des menus élaborés en partenariat avec des chefs étoilés.